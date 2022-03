'Leider hackersgroep Lapsus$ is 16-jarige Brit'

De leider van hackersgroep Lapsus$, die afgelopen weken onder meer binnendrong bij Nvidia, Samsung en Microsoft, zou een 16-jarige inwoner van Groot-Britannië zijn. Ook een tiener uit Brazilië zou bij de hackgroep betrokken zijn.

De leider van Lapsus$ heeft zijn sporen slecht verborgen, zo zeggen beveiligingsonderzoekers tegen Bloomberg. Zo konden ze de 16-jarige inwoner van een plaats vlakbij Oxford traceren. Er loopt geen aanklacht tegen de tiener en hij is niet opgepakt. Afbeeldingen van zijn huis verschenen wel online.

Behalve de Brit is er ook een Braziliaan bij Lapsus$ betrokken, zo zeggen beveiligingsonderzoekers. Ook daarbij gaat het om een hacker in de tienerleeftijd. Daarnaast zouden er nog vijf andere leden zijn. De motivatie achter de hack is nog altijd onduidelijk. In tegenstelling tot ransomwarebendes eisen ze geen losgeld en plaatsen buitgemaakte broncode simpelweg online.

De hackergroep brak afgelopen weken onder meer in bij Microsoft, Okta, Nvidia en Samsung. Daarbij zouden ze bij de hacks hulp hebben gehad van mensen binnen de bedrijven die zij te pakken hebben genomen. Het ging in de Tweakers Podcast van deze week over de hackersgroep.