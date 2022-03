'Spotify zet Clubhouse-concurrent in app'

Spotify gaat zijn Clubhouse-concurrent Greenroom integreren in de app van de streamingdienst, zo zegt financieel persbureau Bloomberg. De functie zal daar Spotify Live heten en maakt het volgen van gesprekken mogelijk.

Greenroom is nu een aparte app, maar dat gaat voor de zomer veranderen, meldt Bloomberg. De functie gaat Spotify Live heten en maakt het volgen van livegesprekken mogelijk, zoals dat nu in Greenroom kan. Greenroom is de hernoemde versie van Locker Room, een concurrent voor het bekendere Clubhouse. Spotify nam het bedrijf achter Locker Room vorig jaar over.

Vermoedelijk wil Spotify met de stap de aandacht gaan vestigen op Greenroom. Dat is nu nog niet gebeurd. Het is na muziek en podcasts het derde audioformat dat in de app van Spotify te vinden zal zijn. Het Zweedse bedrijf heeft deals om voor gebruikers interessante gesprekken in de app te krijgen.

Na het initiële succes van Clubhouse begin vorig jaar kopieerden veel bedrijven het idee van live-audiogesprekken, waaraan gebruikers kunnen deelnemen. Het idee daarbij is dat enkele mensen spreken en de rest luistert, terwijl deelnemers in het publiek virtueel hun hand kunnen opsteken om ook iets te zeggen in het gesprek. De bekendste Clubhouse-alternatieven tot nu toe zijn Twitter Spaces en Discord Stage Channels. Ook onder meer Telegram, Microsofts LinkedIn en Facebook zijn bezig geweest met een live-audio-app.