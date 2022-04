Facebook brengt Live Audio Rooms uit in Nederland en België

Facebook is begonnen met zijn Clubhouse-achtige Live Audio Rooms-functie in Nederland en België. Daarmee kunnen publieke figuren en 'creators' audiogesprekken hosten. Het bedrijf bracht die feature eerder uit in de VS.

Facebook meldt in een e-mail dat Live Audio Rooms wereldwijd beschikbaar komen. Daarmee kunnen 'publieke figuren en creators' met een geverifieerd account vanaf maandag audiogesprekken hosten via het platform. Ook Facebook-groepen krijgen de optie om Live Audio Rooms te hosten. Andere Facebook-gebruikers kunnen meeluisteren met dergelijke gesprekken.

De functie ondersteunt maximaal vijftig sprekers en een onbeperkt aantal luisteraars per audioruimte. Het bedrijf test verder nog de mogelijkheid om een dergelijke audioruimte te hosten vanaf een Android-toestel. Momenteel is dat alleen nog mogelijk via de iOS-app. Facebook doet ook tests naar het beluisteren van Live Audio Rooms op desktops. In de VS brengt het bedrijf een audio-tab uit in zijn Android- en iOS-apps, waar de verschillende audiofeatures van het bedrijf zitten verwerkt.

Facebook introduceerde de Clubhouse-achtige audiofunctie in juni binnen de Verenigde Staten, maar maakte toen nog niet bekend wanneer de feature beschikbaar zou komen in andere landen. Facebook is niet het enige platform dat de functionaliteit van Clubhouse kopieert. Spotify bracht eerder dit jaar bijvoorbeeld Greenroom uit en Twitter begon eind vorig jaar met het testen van Clubhouse-achtige Spaces. Ook Discord en Reddit hebben Clubhouse-achtige features geïntroduceerd.