LinkedIn komt met Clubhouse-achtige functie voor audio-events in de VS

LinkedIn zal in de VS een functie introduceren om audio-evenementen op te zetten op het platform. Later in het voorjaar wordt hier een videofunctie aan toegevoegd. Met deze evenementen hoopt het socialemediabedrijf meer professionele digitale evenementen aan te trekken.

Amerikaanse gebruikers die meedoen aan de open bèta zullen geen software van derde partijen nodig hebben om het audio-evenement te organiseren, volgens de journalisten van TechCrunch die met de top van het bedrijf konden spreken, ook niet om het evenement op te nemen of het opnieuw te beluisteren. Er zullen ook tools aanwezig zijn om het gesprek te modereren en tools waarmee het publiek in gesprek kan gaan met een spreker, zowel tijdens als na het audio-evenement. Uit het interview met TechCrunch blijkt dat de functie voorlopig gratis zal zijn.

Die audio-evenementen passen in een ruimer plan van LinkedIn. Dat plan is het uitbouwen van de Events-hub op het sociale netwerk in de Verenigde Staten. In januari is er, in het kader van dat plan, de open bèta van audio-events, maar in de lente van 2022 zou LinkedIn ook met een functie komen waarbij men aan video-events kan doen.

Het bedrijf is al sinds april van vorig jaar in de weer met de ontwikkeling van een Clubhouse-achtige functie voor audio-events. Niet enkel LinkedIn heeft zo’n functie ontwikkeld. Onder andere Twitter, Discord, Spotify, Facebook hebben de functie die Clubhouse zo populair maakte, gekopieerd. Amazon is naar verluidt in de weer om een soortgelijke functie te ontwikkelen.