Unbox Therapy publiceerde video met vermeende Galaxy S22-toestellen

Lewis Hilsenteger van Unbox Therapy had een video gepubliceerd waarin hij drie smartphones presenteerde en claimde dat het de nieuwe Samsung Galaxy S22-toestellen waren. In de niet meer te bekijken video zagen we dezelfde designs die eerdere in geruchten verschenen.

In de YouTube-video, die niet meer te bekijken is, toonde presentator Hilsenteger de vermeende Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra die Samsung naar verluidt komende februari zal introduceren. De achterkanten van de S22 en S22+ hebben, op basis van de beelden die Hilsenteger toonde, een vergelijkbaar ontwerp met een cameramodule die aan de linkerbovenhoek deels naadloos overloopt in de behuizing van het toestel. Dit ontwerp komt overeen met eerdere lekken van onder andere OnLeaks. Net als de S21 en de S21+, lijken de nieuwe modellen eveneens over drie camera’s te beschikken.

Het ontwerp van de S22 Ultra komt ook overeen met eerdere lekken van OnLeaks, en Jon Prosser. Hierbij is geen sprake meer van een camera-eiland, maar eerder van vijf opzichzelfstaande cameralenzen die samen een andere ontwerprichting voorstellen in vergelijking met de S21 Ultra van vorig jaar.

Volgens recente geruchten zou de Galaxy S22 een 6,1”-amoledscherm meekrijgen, dat een refreshrate van 120Hz ondersteunt en een resolutie van 2340x1080 pixels heeft. De S22+ zou voorzien zijn van een 6,55”-amoledscherm met eenzelfde verversingssnelheid en een schermresolutie van 2400x1080 pixels. Beide toestellen komen volgens de geruchten met een primaire camera van 50 megapixel en een accu die snelladen ondersteunt. Volgens GalaxyClub zouden die accu’s een minder hoge capaciteit meekrijgen in vergelijking met de accu’s uit de vergelijkbare S21-toestellen van vorig jaar.

De Galaxy S22 Ultra zou volgens geruchten een 6,8"-amoledscherm krijgen met een resolutie van 1440 bij 3200 pixels, een primaire camera met een sensor van 108 megapixel en een S-Pen aan boord hebben. De 5000mAh-accu van de S22 Ultra zou ook over snelladen beschikken. Heel wat details van het toestel zijn uitgelekt, maar nog niet bevestigd.

De video van Unbox Therapy is niet meer te bekijken, maar desondanks niet onopgemerkt gebleven. Via onderstaande video is de publicatie alsnog te bekijken, zij het met onderbrekingen. Deze onderbrekingen maken deel uit van onderstaande video.