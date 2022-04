Gerucht: Samsung stelt Galaxy S22-serie uit en introduceert S21 FE in januari

Volgens geruchten heeft Samsung de releaseplanning van zijn komende smartphones aangepast. Volgens SamMobile stelt het bedrijf de release van zijn Galaxy S22-smartphones uit en de Galaxy S21 FE zou nu in januari verschijnen.

SamMobile schrijft op basis van eigen bronnen dat Samsung niet langer van plan is om de Galaxy S22-serie in januari uit te brengen. Eerder werd de release van deze toestellen wel in die maand verwacht. De huidige S21-telefoons werden ook in januari aangekondigd en uitgebracht.

Het is niet bekend wanneer Samsung nu van plan is om de drie Galaxy S22-toestellen te introduceren. SamMobile speculeert dat het bedrijf voorafgaand aan de MWC-beurs eind februari een Unpacked-evenement kan organiseren. De smartphonemaker zou er ook voor kunnen kiezen om het toestel tijdens MWC te tonen.

Eerdere renders van de Samsung Galaxy S22 Ultra. Afbeeldingen via Digit India en OnLeaks

In plaats van de Galaxy S22-serie, zou Samsung van plan zijn om de Galaxy S21 FE in januari te introduceren. Dat zou het bedrijf 'stilletjes' doen, wellicht zonder een virtueel Unpacked-evenement. De S21 FE wordt een meer betaalbare variant van de reguliere Galaxy S21-toestellen. Er gaan al langer berichten rond over dit toestel, dat onder andere zou beschikken over een 6,4"-amoledscherm en een Samsung Exynos 2100- of Qualcomm Snapdragon 888-soc.

Aanvankelijk wilde Samsung deze smartphone naar verluidt in oktober al uitbrengen, maar recent meldde het bedrijf aan een Zuid-Koreaans tijdschrift dat deze release is uitgesteld. Het bedrijf zou daarbij hebben overwogen om het toestel volledig te schrappen, waarbij de chiptekorten en de goede verkopen van de Galaxy Z Flip 3 als reden werden genoemd. Volgens bronnen van SamMobile heeft Samsung dus besloten om de S21 FE begin volgend jaar alsnog uit te brengen.

Eerder gepubliceerde renders van de Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Afbeeldingen door OnLeaks