Qualcomm kondigt vier nieuwe socs aan voor het middensegment

Chipfabrikant Qualcomm kondigt dinsdag vier nieuwe chips aan in de Snapdragon 400-, 600- en 700-series. De chips zijn volgens de fabrikant bedoeld voor smartphones in het middensegment en moeten nog dit jaar verschijnen.

Drie van de vier chips die Qualcomm aankondigt ondersteunen 5G en moeten het verschil gaan maken in het middensegment. Telefoons in deze prijsklasse zijn volgens Qualcomm-directeur Deepu John 'de smartphones die de overstap naar 5G voor veel mensen mogelijk zal maken, in het bijzonder in opkomende markten'. Toch brengt Qualcomm ook nog een soc met alleen 4G-ondersteuning uit, omdat de fabrikant nog steeds een grote vraag ziet naar deze chips.

Van de vier chips lijkt de Snapdragon 695 de grootste upgrade te hebben gekregen ten opzichte van zijn voorganger. De 695 is de opvolger van de 690 en is volgens Qualcomm 30 procent sneller in het renderen van graphics en is 15 procent sneller in het uitvoeren van cpu-taken. De andere twee chips met 5G-ondersteuning zijn upgrades van hun voorgangers. Het gaat om de Snapdragon 778G Plus en de Snapdragon 480 Plus. Deze moeten weer een fractie beter zijn dan de eerste versies van de socs.

Tot slot is er de Snapdragon 680 die gericht is op toestellen die alleen 4G ondersteunen. De vier chips moeten voor het einde van 2021 nog beschikbaar worden. Onder andere Honor, Motorola, Oppo, HMD Global, Xiaomi en Vivo hebben aangegeven dat ze de nieuwe Qualcomm-chips in nieuwe toestellen gaan implementeren.