Ruimtetelescoop Hubble in safe mode door technische problemen

De ruimtetelescoop Hubble is sinds maandagavond in safe mode door technische problemen. Het onderzoek dat met behulp van de telescoop wordt gedaan, is stilgelegd. NASA onderzoekt momenteel wat er aan de hand is.

Op Twitter meldt NASA dat de telescoop zichzelf in safe mode heeft gezet, nadat er 'synchronisatieproblemen waren met de interne communicatie van de telescoop'. Verder heeft NASA geen details bekendgemaakt. Het is de tweede keer dit jaar dat er problemen zijn met de ruimtetelescoop waardoor er geen onderzoek kan plaatsvinden.

In juli moest het NASA-team de systemen van de Hubble-telescoop overschakelen op back-uphardware na technische problemen. Het onderzoek lag toen een maand stil. Het is niet duidelijk hoelang de problemen dit keer zullen duren en of ze kunnen worden opgelost.

De telescoop werd in 1990 gelanceerd en draait sindsdien in een baan rond de aarde. Het is afwachten hoelang de ruimtetelescoop het nog volhoudt. In de afgelopen drie decennia hebben onderzoekers met de Hubble-telescoop onderzoek kunnen doen naar andere sterrenstelsels.

De opvolger van Hubble wordt momenteel voorbereid om de ruimte in te gaan. De James Webb-telescoop moet later dit jaar nog worden gelanceerd. De lancering werd al meerdere malen uitgesteld, maar staat momenteel gepland voor 18 december.