NASA en SpaceX onderzoeken of baan van Hubble-telescoop verhoogd kan worden

NASA en SpaceX gaan onderzoeken of de Hubble-ruimtetelescoop een extra boost kan krijgen. De partijen hopen met die boost de telescoop in een grotere baan om de aarde te kunnen krijgen, zodat de telescoop langer kan worden gebruikt.

De partijen willen onderzoeken of een Dragon-ruimtevaartuig van SpaceX naar de Hubble-telescoop gebracht kan worden om deze in een hogere baan te duwen. Naast NASA en SpaceX werkt ook Polaris Program mee. Deze partij is opgericht door miljardair Jared Isaacman, koper van de eerste ruimtevlucht die alleen uit burgers bestond. Deze ruimtevlucht werd uitgevoerd door SpaceX.

SpaceX en Polaris Program stelden het onderzoek voor aan NASA. De partijen verwachten dat het onderzoek zo'n zes maanden gaat duren. Gedurende deze tijd gaan ze technische data van de Dragon-capsule en Hubble verzamelen. Hiermee willen ze kunnen bepalen of het mogelijk is om veilig met Hubble te docken en deze daarna naar een stabielere baan te kunnen verplaatsen.

NASA benadrukt op dit moment geen plannen te hebben voor zo'n missie. Met het onderzoek wil NASA alleen bepalen wat de commerciële mogelijkheden zijn. Andere bedrijven mogen ook zo'n studie voorstellen, zegt de ruimtevaartorganisatie. Hubble werd in 1990 gelanceerd en is nu in een baan van zo'n 540 kilometer rond de aarde. Deze baan wordt echter steeds kleiner, waardoor de telescoop op een gegeven moment in de atmosfeer kan komen en kan verbranden. De Dragon-boost zou de raket weer in een stabielere, hoge baan kunnen brengen en 'meerdere levensjaren' kunnen toevoegen. Hubble is in het verleden meermaals bezocht om bijvoorbeeld reparaties uit te voeren.