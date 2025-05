NASA wil SLS-raket in november lanceren

NASA wil zijn SLS-raket tussen 12 november en 27 november lanceren. Aanvankelijk zou de lancering 27 september plaatsvinden, maar deze ging niet door vanwege de tropische storm Ian. Rond die datum ging de storm richting Florida, waar het Kennedy Space Center ligt.

Het ruimtevaartagentschap meldt vrijdag dat het de Artemis-raket in november wil lanceren. Op zijn vroegst kan de lancering op 12 november plaatsvinden en de laatste mogelijkheid is op 27 november. Eerder wilde NASA kijken of de volgende lanceerpoging in oktober zou kunnen plaatsvinden, maar dat plan is uiteindelijk geschrapt. Het besloot om de raket te beschermen tegen potentiële stormschade en het terug te rollen naar de Vehicle Assembly Building. Dat is het fabrieksgebouw waar de raket in elkaar werd gezet. Het ligt op zo'n zes kilometer van het lanceerplatform. Afgelopen dinsdag stuurde NASA de SLS-raket terug naar het assemblagegebouw.

De lancering van SLS wordt al jaren geplaagd door vertragingen. De Amerikaanse overheid gaf in 2010 opdracht tot de bouw van de raket. Die zou in 2016 zijn eerste vlucht moeten maken, maar dat werd uitgesteld tot 2022. Tweakers schreef onlangs een achtergrondartikel over de technische en politieke oorzaken van die vertragingen.