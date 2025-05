Lancering SLS-raket Artemis-missie gaat niet door wegens slecht weer

De lancering van de Artemis-raket die op 27 september moest plaatsvinden, is uitgesteld. Door de overtrekkende tropische storm Ian besloot NASA om de lancering uit te stellen. Zondag komt het ruimtevaartagentschap met een nieuwe lanceerdatum.

De meteorologen van NASA verwachten dat de storm een orkaan zal worden, maar toch blijft het onzeker hoe de storm zich precies zal ontwikkelen. Daarom heeft NASA besloten om de lancering van de Artemis-raket op te schuiven naar een andere datum, meldt het ruimtevaartagentschap zaterdag.

Zondag gaat het agentschap besluiten wat de nieuwe lanceringsdatum wordt. Dan besluit het ook of het de raket terug wil halen naar de assemblagehal op het Kennedy Space Center. Momenteel worden daar voorbereidingen voor getroffen. Als de orkaan niet voorbij is en het weer niet verbetert voor 3 oktober, dan doet de eerstvolgende mogelijkheid zich op zijn vroegst voor op 17 oktober.

Onlangs heeft NASA met succes alle stappen voor het vullen van zijn Artemis-raket met brandstof voltooid. Ondanks dat er een lekkage optrad bij een koppelstuk, konden de technici op tijd ingrijpen en kon het tanken na enige tijd weer verdergaan.

Update, 10.27 uur: In een eerdere versie van het artikel stond dat de Artemis-raket al was teruggehaald naar de assemblagehal op het Kennedy Space Center. Dit was echter nog niet gebeurd. Daarom is het artikel aangepast.