NASA voltooit, ondanks lekkage, test om Artemis-raket vol te tanken

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft met succes alle stappen voor het vullen van zijn Artemis-raket met brandstof voltooid. Tijdens een van de stadia werd een lek in de leidingen geconstateerd, maar het testen kon na troubleshooting verdergaan.

De vorige poging om de raket met brandstof te vullen, werd afgeblazen wegens een lek in de brandstoftoevoer. Dat zorgde er begin september voor dat NASA de eerste lancering van de raket moest afbreken. Om opnieuw problemen te voorkomen, moest het tanken van Artemis, zonder lancering ditmaal, opnieuw getest worden.

De testprocedure was via een livestream en een blog op de NASA Artemis-site te volgen. Ook dit keer trad er een lekkage op bij een koppelstuk, maar konden technici ingrijpen en het tanken na enige tijd verder laten gaan. Door de leidingen op te laten warmen en opnieuw de koppeling te maken, kon het lekken gereduceerd worden en binnen toelaatbare waarden blijven.

De test nam in totaal bijna tien uur in beslag en begon met het langzaam vullen, of 'slow fill', van de hoofdtank met vloeibare zuurstof. Daarna werd vloeibare waterstof getankt, maar tijdens die stap bleek een koppeling tussen de LH2-leidingen en de raket te lekken. Toen de koppeling hersteld was kon NASA verder met het onder druk vullen van de brandstoftanks en het afkoelen van de raketmotoren. Deze zogenaamde 'fast fill' en 'engine bleed' werden gevolgd door het bijvullen van verdampte brandstof. De laatste stappen bestonden uit het vullen van de tanks van de tweede rakettrap, die eveneens met LOX en LH2 gevuld werden. Ook druktests werden uitgevoerd om te kijken of de brandstofsystemen lanceercondities kunnen weerstaan.

De tanktest moet verifiëren of de raket veilig gevuld kan worden met brandstof, alvorens een nieuwe lanceerpoging gedaan mag worden. Ook werd getest of de waterstoftank veilig op dezelfde druk kon worden gebracht als de tank tijdens lancering ondervindt. NASA zou Artemis binnen een week willen lanceren. De eerste missie van de Artemis-raket is een onbemande vlucht, waarbij de Orion-capsule in een baan om de maan wordt gebracht. Latere missies moeten toewerken naar een maanlanding met astronauten.