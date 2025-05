Multiplayermodus van roguelike Spelunky 2 ondersteunt crossplay

Ontwikkelaar Mossmouth heeft crossplay toegevoegd aan de multiplayermodus van zijn roguelike-spel Spelunky 2. Dit betekent dat spelers op de PlayStation-consoles, Xbox-consoles, de Nintendo Switch en pc samen kunnen spelen.

De patchnotes van versie 1.26 lezen dat het in zowel Adventure Mode als Arena Mode mogelijk is om samen te spelen met spelers op andere platforms. Ontwerper Derek Yu zegt 'het gevoel te hebben dat alle grote doelen qua online functies zijn bereikt'. Sinds de release van Spelunky 2 in 2020 hebben veel spelers namelijk gevraagd om crossplayondersteuning in de multiplayermodus. Het proces om dat mogelijk te maken, verliep vrij moeizaam, zegt Yu.

"Spelunky 2 is behoorlijk complex voor online-multiplayerspel, ondanks dat het 'maar' een 2d-platformer is. Er kunnen vier spelers rondrennen in een dubbellaags level met vernietigbaar terrein, vloeistofsimulatie en veel interactiviteit, waarbij niets in het level tijdelijk kan worden uitgeschakeld, ook al is het uit het zicht. Bovendien is het een vrij gedetailleerd arcade-spel met een hoog tempo. Er is dus op elk moment veel gaande", zegt de ontwerper.

Yu schrijft dat de ontwikkelaars de komende tijd bezig zullen zijn met het verzamelen van feedback over de nieuwe functie. Verder meldt de ontwerper dat er niet meer wordt gewerkt aan nieuwe content voor de singleplayer-modus.

Spelunky 2 is een 2d-platforminggame die draait om het verkennen van tunnels en grotten. De eerste game kwam in 2008 uit voor de pc en is sindsdien heruitgebracht voor verschillende platforms. Spelunky 2 volgt ongeveer dezelfde formule als zijn voorganger, maar bevat meer features, zoals een online multiplayermodus. De vorige game ondersteunde enkel lokale co-op.