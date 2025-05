Nintendo kondigt Skyrim: Anniversary Edition aan voor Switch

Nintendo heeft Skyrim Anniversary Edition aangekondigd voor de Nintendo Switch. De bundel is te koop in de Nintendo eShop voor 70 euro. Switch-gebruikers die de reguliere versie van Skyrim in hun bezit hebben, kunnen upgraden voor 20 euro.

De verjaardagseditie bevat volgens Nintendo de volledige game en nieuwe content zoals nieuwe quests, dungeons, vijanden, wapens en spreuken. De Dawnguard-, Hearthfire- en Dragonborn-uitbreidingen werden ook toegevoegd.

Bethesda kondigde eind vorig jaar de Anniversary Edition aan van The Elder Scrolls V: Skyrim. Deze uitbreiding kwam toen uit voor pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series S en X. The Elder Scrolls V: Skyrim verscheen op 11 november 2011 voor pc, PlayStation 3 en Xbox 360. De game, met een Middeleeuwse fantasy-setting, bracht Bethesda veel succes en is naderhand nog allerlei keren opnieuw uitgebracht. Tweakers schreef in 2011 een review over de game.