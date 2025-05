Magic Leap brengt Magic Leap 2 AR-headset uit vanaf 3300 dollar

Magic Leap brengt zijn Magic Leap 2-AR-headset uit voor het brede publiek. Daarvoor was het apparaat enkel via een early access-programma voor bedrijven te verkrijgen. De basisversie van de AR-headset kost 3.300 dollar.

De Magic Leap 2 is volgens de fabrikant, met zijn gewicht van 135 gram, twintig procent lichter dan de Magic Leap 1. De nieuwe versie zou ook vijftig procent kleiner zijn dan zijn voorganger. Hierdoor moet het apparaat comfortabeler aanvoelen tijdens langdurig gebruik. Magic Leap introduceert ook een functie, genaamd Dynamic Dimming, waardoor de AR-headset beter te gebruiken is in zeer helder verlichte ruimtes. Samen met een diagonale kijkhoek van 70 graden, hoopt Magic Leap dat de AR-headset de weg zal vrijmaken voor wijdverspreide adaptatie van AR-headsets.

De AR-headset beschikt over twee 120Hz-displays met een resolutie van 1440x1760 pixels. De headset draait op een quadcore AMD Zen2-soc die acht threads ondersteunt en een maximale kloksnelheid van 2,4GHz kan halen. De gpu is gebaseerd op de RDNA2-architectuur. Het apparaat heeft 256GB aan intern geheugen aan boord en 16GB aan werkgeheugen. Daarnaast heeft de Magic Leap 2 diverse sensoren aan boord, waaronder rgb-camera's, een accelerometer, een gyroscoop, twee magnetometers en twee hoogtemeters, om informatie over de omgeving binnen te halen.

De AR-headset was tot nu toe niet breed verkrijgbaar. Magic Leap bood de headset enkel aan via een early access-programma waar bedrijven zoals Cisco, SentiAR, NeuroSync, Heru, Taqtile, PTC en Brainlab aan deelnamen. Magic Leap gebruikte de feedback van deze bedrijven om de AR-headset te verbeteren. Het is niet duidelijk welke wijzigingen het bedrijf na de feedback heeft doorgevoerd.

De headset zal te koop zijn in negentien landen waaronder België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De basisversie van de headset moet 3300 dollar kosten. De Developer Pro-editie, die toegang geeft tot meer developertools, gaat voor 4100 dollar over de toonbank. De Enterprise-editie die tal van enterprise-functies meekrijgt, moet 5000 dollar kosten.