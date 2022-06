Meta toont prototype van dunne VR-bril met holografische optica

Meta demonstreert de Holocake 2, een prototype van een VR-bril die dankzij holografische optica veel dunner is dan bestaande headsets. Meta ziet de techniek als de toekomst voor VR- en AR-brillen, maar de benodigde laserlichtbron is nu nog niet geschikt voor consumentenproducten.

Bij holografische optica worden geen fysieke lenselementen gebruikt, maar worden die nagebootst als hologram in een platte folie. Dergelijke holografische lenselementen werken hetzelfde als elementen van glas, maar zijn veel dunner en maken dus kleinere VR-headsets mogelijk. De techniek vereist het gebruik van een laser als lichtbron in plaats van leds. Twee jaar publiceerde Facebook Research een paper over holografische optica.

Meta-ceo Mark Zuckerberg demonstreerde een prototype van zo'n headset, met de naam Holocake 2. Technische specificaties zoals de resolutie zijn niet bekendgemaakt, maar volgens Zuckerberg is het prototype volledig functioneel en zijn de werking en kwaliteit vergelijkbaar met die van de Quest 2. In tegenstelling tot de Quest 2 zit er geen hardware in de Holocake 2 om software te draaien. De bril moet daarvoor aangesloten worden op een pc.

Meta heeft nog geen concrete plannen voor het uitbrengen van een headset met holografische optica. Volgens Michael Abrash, hoofdonderzoeker van Meta's Reality Lab, blijft de techniek voorlopig buiten bereik van consumenten omdat er nog geen geschikte laserlichtbron is gevonden die kostenefficiënt en veilig genoeg is voor een consumentenproduct.

Mirror Lake-concept

Ook toont Meta een concept van een 'VR/AR-headset van de toekomst'. Deze conceptbril met de naam Mirror Lake combineert allerlei nieuwe technieken waar onderzoeksafdelingen van Meta aan werken. Naast holografische optica gaat dat om oogtracking en variabele focus. Van Mirror Lake bestaat nog geen werkend prototype. Tweakers schreef een achtergrondartikel over de verschillende technieken voor VR en AR waar Meta aan werkt.