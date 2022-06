Met meer dan tien miljoen geleverde Quest 2-headsets is Meta verreweg de grootste speler op de markt voor VR-brillen. Het voormalige Facebook ziet een toekomst voor zich waar het dragen van een VR- of AR-headset de gewoonste zaak van de wereld is en mensen veel tijd spenderen in de metaverse. Het bedrijf gelooft daar zo sterk in dat het vorig jaar zelfs zijn naam veranderde in Meta.

De Display Systems Research-afdeling van het bedrijf werkt aan schermtechnieken voor de 'volgende generatie beeldschermen' voor virtual en augmented reality. Meta-ceo Mark Zuckerberg en zijn onderzoeksteams presenteerden onlangs aan de pers de vorderingen die daarmee zijn gemaakt en demonstreerden een werkend prototype van een zeer compacte VR-bril.