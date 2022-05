'Meta Quest 2 is eerste VR-headset die meer dan tien miljoen keer is geleverd'

Meta's Quest 2-headset is volgens Counterpoint Research de eerste VR-headset die wereldwijd meer dan tien miljoen keer is geleverd. Die mijlpaal werd eind vorig jaar gehaald. 50 procent van alle Quest 2's werd in het vierde kwartaal van 2020 en 2021 geleverd.

Eind 2021 was de Quest 2-headset 10,4 miljoen keer geleverd, meldt Counterpoint. Dat is bijna vier miljoen meer dan Sony's PlayStation VR-headset, die op de tweede plek staat. Daarna komt de HTC Vive, met 3,3 miljoen leveringen. Daarna volgen vier andere headsets van Meta, waaronder de Quest. Deze is 'slechts' 2,1 miljoen keer geleverd.

70 procent van alle Quest 2-leveringen ging naar de Verenigde Staten en 20 procent ging naar Europa. Volgens Counterpoint is de Quest 2 een populair techcadeau. Daarom werd de headset zoveel geleverd tijdens de feestdagen aan het einde van het jaar.

Counterpoint denkt wel dat Meta dit jaar meer concurrentie zal krijgen, onder meer door nieuwe headsets van DPVR en Pico. Sinds ByteDance Pico heeft overgenomen, heeft het bedrijf veel geïnvesteerd in de VR-headsetmaker om concurrerende producten te kunnen maken. Volgens een gerucht verschijnt dit jaar ook Sony's aanstaande PS VR2-headset.