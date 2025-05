VR-zombiegame Arizona Sunshine 2 van Nederlandse studio komt in december uit

Nederlandse ontwikkelaar Vertigo Games brengt VR-game Arizona Sunshine 2 eind dit jaar uit. De zombiegame komt op 7 december beschikbaar voor SteamVR-, Meta Quest-, Pico- en PS VR2-headsets. Arizona Sunshine 2 werd in mei aangekondigd, maar had nog geen releasedatum.

Vertigo Games bevestigt de releasedatum van Arizona Sunshine 2 in een nieuwe trailer, die voor het eerst ook gameplaybeelden toont. Spelers krijgen in het spel onder meer een nieuwe sidekick, in de vorm van een hond genaamd Buddy. Hij kan vijanden aanvallen, gear dragen en 'essentiële items' ontdekken. Het spel krijgt ook een vlammenwerper en voor het eerst opties voor meleecombat; de trailer toont daarvoor bijvoorbeeld een machete en een koekenpan. De studio meldt ook dat Arizona Sunshine 2 wederom een co-opmodus krijgt, net als het origineel.

Arizona Sunshine 2 werd eerder dit jaar al aangekondigd. Vertigo meldde toen al dat de game in 2023 zou uitkomen, hoewel de studio op dat moment nog geen concrete releasedatum noemde. Het betreft een vervolg op de eerste Arizona Sunshine-VR-zombiegame, die eind 2016 voor het eerst verscheen.