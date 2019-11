Zombie-vr-game Arizona Sunshine verschijnt op 5 december voor Oculus Quest

Arizona Sunshine van de Nederlandse uitgever en ontwikkelaar Vertigo Games komt op 5 december uit voor de Oculus Quest. De vr-game verscheen eerder al voor de pc en de PlayStation 4. De Quest-versie is grafisch minder gedetailleerd.

Oculus Quest

De Oculus Quest-versie van Arizona Sunshine is 'van de grond af aan opgebouwd', zeggen de makers. Dat is nodig om het spel werkend te krijgen op de Snapdragon 835-soc, die in de standalone-vr-bril zit. Daardoor is er ook geen crossplay-ondersteuning tussen Arizona Sunshine op de Oculus Quest en andere platforms. Het spel ziet er grafisch minder gedetailleerd uit dan de versies voor de pc en PlayStation 4, blijkt uit screenshots die zijn vrijgegeven.

Vanaf 5 december is Arizona Sunshine voor de Oculus Quest te koop. Het spel staat voor veertig euro in de Oculus Store. De uitbreiding The Damned komt later uit, maar wanneer is nog niet duidelijk. Arizona Sunshine kwam in 2016 voor het eerst uit voor de pc. Een jaar later volgde de PlayStation VR-versie.

Oculus Quest-bezitters kunnen overigens ook de pc-versie van Arizona Sunshine spelen, door gebruik te maken van de Link-software die sinds vorige week als bèta beschikbaar is. Daarbij moet de headset met een kabel aangesloten worden op een pc. De pc-versie van de zombiegame kost momenteel twintig euro op Steam.