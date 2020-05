Oculus voegt ondersteuning usb 2.0-kabels toe aan Link-software voor Quest

Oculus heeft ondersteuning voor usb 2.0-kabels toegevoegd aan de bèta van de Oculus Link-software om een pc te verbinden met de vorig jaar verschenen Oculus Quest. Daardoor werkt de meegeleverde laadkabel nu ook voor de verbinding.

In de stabiele versie is een usb 3.0-kabel nog verplicht en Oculus verkoopt zelf een geschikte kabel voor 80 dollar, maar elke usb 2.0-kabel werkt met de nieuwste bèta, claimt UploadVR. Oculus Link waarschuwt nog wel dat een usb 3.0-kabel aan te raden is, maar er is volgens de site geen verschil zichtbaar in de beelden. Usb 3.0 heeft een veel hogere bandbreedte door de toevoeging van een extra kabelpaar, maar daar lijkt de Link-software geen gebruik van te maken.

Voormalig Oculus-cto John Carmack zei vorig jaar november dat hij hoopte dat er een update zou komen die gebruik maakt van de extra bandbreedte van usb 3.1, maar sindsdien is er van die update niets meer vernomen. Oculus Link is de software om de van origine standalone-vr-headset Quest te verbinden met een pc en zo games gemaakt voor de Oculus Rift te kunnen spelen. De Quest kwam vorig jaar uit voor 449 euro.