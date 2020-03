Multiscope: bezit vr-brillen in Nederland neemt nauwelijks nog toe

Het bezit van vr-brillen neemt in Nederland nauwelijks nog toe, concludeert onderzoeksbureau Multiscope op basis van zijn Smart Media Monitor. Er waren twee jaar geleden rond 650.000 huishoudens met een vr-bril, nu zijn dat er rond 700.000.

Weinig Nederlanders zeggen interesse te hebben in de aanschaf van een vr-bril, zegt Multiscope. Ondanks dat Samsung al enige jaren geen nieuw model meer heeft uitgebracht van zijn Gear VR, is de telefoonmaker marktleider. Ongeveer 40 procent van de vr-brillen, rond 280.000 exemplaren, zijn er nog in bezit van Nederlanders, zo heeft het onderzoeksbureau becijferd. Dat zijn er rond 50.000 minder dan bij de vorige meting in 2018.

Oculus, dat vorige keer niet in de top vijf voorkwam en dus een marktaandeel had van minder dan 2 procent, zit nu op 11 procent en is daarmee de nummer twee. Concurrent HTC, dat zich met de Vive-lijn alleen op bedrijven richt, komt in de top vijf niet voor. Trust, VR Box en Sony's Playstation VR staan er wel in. De cijfers komen uit de Smart Media Monitor, een onderzoek onder 3600 respondenten naar mediagebruik. Die onderzoeksgroep is volgens het bureau representatief voor de Nederlandse bevolking.