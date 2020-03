NASA en SpaceX willen bemande Dragon Crew-vlucht in mei uitvoeren

De SpaceX Dragon Crew-capsule wordt op zijn vroegst in de tweede helft van mei met astronauten aan boord gelanceerd. Het is de bedoeling dat de capsule met deze laatste testvlucht twee NASA-astronauten tot het internationale ruimtestation ISS brengt en terugkeert.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA meldt op zijn site dat astronauten Bob Behnken en Doug Hurley plaats zullen nemen in de Crew Dragon. Met een Falcon 9-raket van SpaceX wordt deze vanaf het Kennedy Space Center in Florida gelanceerd. De NASA en SpaceX plannen een lanceerdatum in de tweede helft van mei; een exacte datum is er nog niet.

Het gaat om de laatste testvlucht, die een volledige missie van begin tot eind omvat. Daarbij zal de Crew Dragon-capsule aan het ISS worden gekoppeld en daarna bemand terugkeren naar de aarde. Als alles succesvol verloopt, is het SpaceX Crew Dragon-programma gecertificeerd voor bemande NASA-vluchten.

In juli 2011 vond voor het laatst een bemande ruimtevaartvlucht plaats vanuit de Verenigde Staten. Nadat de NASA was gestopt met het Space Shuttle-programma, was de organisatie afhankelijk van de Russische Sojoez voor het vervoer van astronauten naar het ISS.

De NASA meldt bij de aankondiging actief de situatie rondom het nieuwe coronavirus in de gaten te houden en de aanwijzingen van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention op te volgen. Als er aanwijzingen zijn dat de virusuitbraak de missie in gevaar brengt, geeft de NASA daar updates over.