Eerste SpaceX-vlucht met astronauten vindt 27 mei plaats

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en het bedrijf SpaceX sturen op 27 mei twee astronauten naar de ruimte. NASA-directeur Jim Bridenstine maakte de definitieve lanceerdatum vrijdag bekend.

De NASA-directeur schrijft op Twitter dat de eerste Crew Dragon-vlucht van SpaceX op 27 mei plaats moet vinden. Astronauten Doug Hurley en Bob Behnken vliegen dan aan boord van de nieuwe capsule van SpaceX naar het International Space Station. SpaceX gebruikt daarvoor zijn eigen Falcon 9-raket, die vanaf het Kennedy Space Center omhoog gaat. Nadat de capsule aankoppelt aan het ruimtestation komen de astronauten er na twee of drie maanden ook weer mee terug naar aarde. Als dat allemaal succesvol gaat kan de Crew Dragon-capsule officieel worden gecertificeerd voor bemande vluchten. Er is voorlopig geen sprake van dat het coronavirus een obstakel moet zijn voor de lancering. NASA heeft verschillende protocollen in werking gesteld voor werknemers, maar die hebben vooralsnog geen invloed op de lancering. Bridenstine zei eerder dat in augustus of september een tweede vlucht moet plaatsvinden met de Crew Dragon. Met die vlucht moeten vier astronauten mee gaan.

Het is de eerste keer dat de definitieve datum voor de lancering was genoemd. Eerder werd al bekend dat de lancering voor de tweede helft van mei stond gepland. Het is de eerste keer sinds de Space Shuttle in 2011 uit de roulatie werd gehaald dat er weer astronauten van Amerikaanse bodem vertrekken. Sinds dat moment moesten internationale astronauten bij Rusland aankloppen. NASA betaalt commerciële bedrijven zoals SpaceX, maar ook Boeing en Sierra Nevada Corp miljarden dollars om een capsule voor reizen naar het ISS te maken.