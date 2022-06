Release van Fedora 32 loopt week vertraging op door groot aantal bugs

De ontwikkelaars van Fedora stellen de release van versie 32 met minstens een week uit. De reden is dat er nog te veel bugs in de Linux-distro zitten die eerst moet worden gerepareerd, waaronder problemen met lvm-partities.

De release van Fedora 32 vindt nu niet plaats op 21 april, maar op z'n vroegst pas de 28e, schrijft ontwikkelaar Ben Cotton op de ontwikkelpagina van Fedora. De vertraging heeft te maken met het grote aantal bugs in de distro. Die zouden onder andere zitten in de manier waarop Fedora's rescue mode omgaat met lvm-partities, het OS zou regelmatig vastlopen bij dual-gpu-laptops, en de KDE-omgeving zou niet starten als gebruikers van account wisselen. Ook zouden er tientallen andere kleine bugs zijn. Fedora 32 wordt uitgebracht met Gnome 3.36.

De eerstvolgende datum waarop Fedora 32 uit kan komen is pas een week later dan gepland, maar ook dat is nog niet definitief. Voorlopig blijft de release een 'no-go', schrijft Cotton. "We komen de 23e bij elkaar om verder opnieuw te evalueren. Als we dan een 'go' hebben komt Fedora 32 op 28 april uit."