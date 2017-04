Door Olaf van Miltenburg, woensdag 12 april 2017 10:07, 19 reacties • Feedback

Canonical geeft Fedora officieel ondersteuning voor snap, het verpakkingsformaat voor applicaties. De snaps zijn te gebruiken in combinatie met Fedora 24, 25 en 26. Fedora heeft al ondersteuning voor het vergelijkbare Flatpak.

Ontwikkelaars van Ubuntu leggen uit hoe Fedora-gebruikers eerst een snapd-package kunnen installeren en vervolgens hun eerste snap met de basis-libraries kunnen installeren. Wel waarschuwen ze dat de sandbox van snaps op de AppArmor-backend berust. "Aangezien Fedora niet met AppArmor is uitgerust, draaien snaps niet afgebakend." Het ontwikkelteam van snapd roept ontwikkelaars op de SELinux-backend hiervoor bij te werken.

Snap-pakketten bevatten naast het programma zelf ook de afhankelijkheden of dependencies. De voordelen zijn dat ze snel te distribueren zijn, veiligheid bieden en makkelijk te updaten zijn door de ontwikkelaar. Een alternatief is er in de vorm van Flatpaks. Die zijn bedoeld als open formaat voor alle Linux-varianten, maar de drijvende kracht erachter is Red Hat. Fedora heeft vanaf versie 24 ondersteuning voor het Flatpak-formaat.

Canonicals doel met snaps is om het formaat naar zoveel mogelijk systemen te krijgen, waaronder internet-of-thingsapparaten. Flatpaks zijn meer op distributie naar desktops gericht. Een ander verschil is dat Flatpaks geen gecentraliseerde app-winkel hebben zoals snaps.