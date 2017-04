Door Arnoud Wokke, donderdag 13 april 2017 13:55, 22 reacties • Feedback

Submitter: Jeroen Sack

Canonical heeft Ubuntu 17.04 uitgebracht. Zesty Zapus is de laatste in een rij van 26 releases die allitererende namen kregen met dieren erin. Unity is nu nog de desktopomgeving, maar dat zal met de release van 18.04 volgend jaar veranderen.

Canonical zal 17.04 negen maanden lang ondersteunen, tot januari 2018. Over een half jaar volgt 17.10, waarna 18.04 over een jaar de eerstvolgende lts-release is, een uitgave met langere support. In 17.04 is Unity 7 de desktopomgeving en gebruikers kunnen Unity 8 uitproberen, maar Mark Shuttleworth kondigde onlangs al aan de ontwikkeling daarvan te zullen staken. Vanaf 18.04 gaat Ubuntu over op Gnome.

Ubuntu 17.04 is beschikbaar als download voor desktops en servers, beide in Intel- en AMD-varianten. De support voor 32bit-ppc-processors is met deze release komen te vervallen. Wie langer ondersteuning wil, kan 16.04 LTS blijven gebruiken op hardware met een processor op ppc-architectuur. Die versie krijgt ondersteuning tot 2021.

De nieuwe release bevat de Linux 4.10-kernel, wat belangrijk is voor systemen met een Intel Kaby Lake- of AMD Ryzen-processor. In de lijst van standaardapps staat nu LibreOffice 5.3, de eerste variant met ondersteuning voor de ribbon-interface. Voor mail is Thunderbird 45 aanwezig, terwijl Mozilla's browser Firefox in 17.04 wordt meegeleverd met versie 52. Canonical heeft de releasenotes ook online gezet.