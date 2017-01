Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 6 januari 2017 14:06, 12 reacties • Feedback

Submitter: StefandeGroot

Canonical heeft duidelijk gemaakt dat er geen nieuwe Ubuntu-smartphones verschijnen voordat er een op Snap gebaseerde versie van het OS beschikbaar is. Daarnaast komen er voorlopig alleen beveiligingsupdates naar de bestaande versie van Ubuntu voor smartphones.

Dat er voorlopig geen nieuwe smartphones met Ubuntu aan de horizon zijn, bevestigt Canonicals Pat McGowan in een verklaring op de mailinglist voor Ubuntu Phone. Er komen geen nieuwe smartphones totdat er een Snap-image van het besturingssysteem is. Wanneer die er komt is niet bekend. Volgens McGowan is de transitie naar Snap een van de belangrijke doelen waar Canonical zich op richt.

Voorlopig blijft de app-winkel van Ubuntu nog wel op Click gebaseerde apps accepteren, maar op termijn stopt dit en moeten ontwikkelaars volledig over op Snaps. Dat er geen OTA15 komt voor de mobiele versie van Ubuntu, noemt McGowan 'grotendeels juist'. Er verschijnen volgens hem nog wel beveiligingsupdates maar er komt geen nieuwe functionaliteit meer naar de stabiele versie.

Volgens OMGUbuntu is de kans klein dat bestaande Ubuntu-smartphones de op Snap gebaseerde versie van Ubuntu kunnen draaien, maar de site wijst erop dat bezitters in ieder geval twee jaar ondersteuning hebben gehad. Snaps zijn read-only images van applicaties die gemakkelijk te updaten zijn en waarvan de authenticiteit gegarandeerd kan worden, wat de veiligheid ten goede komt. Canonical wil ook de kernel en delen van het besturingssysteem als Snaps implementeren.