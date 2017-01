Door Emile Witteman, vrijdag 6 januari 2017 14:07, 40 reacties • Feedback

AMD heeft op CES een testopstelling staan met een Ryzen-processor en een Vega-videokaart. Bij de opstelling, die een voorproefje van de prestaties van beide nieuwe architecturen laat zien, draait de processor op een kloksnelheid van 3,6GHz en een turbosnelheid van 3,9GHz.

De testopstelling laat zien hoe Doom op 4k-resolutie draait op 'ultra'-instellingen. Het spel draait met een framerate van ongeveer 60fps, wat volgens de Duitse website Hardwareluxx vergelijkbaar is met hoe een Nvidia GeForce GTX 1080 presteert. In de instellingen van de game zagen de redacteuren van de site verder dat de grafische kaart over 8GB ram beschikt. AMD heeft donderdag details over Vega bekendgemaakt, waaruit blijkt dat de nieuwe architectuur gebruikmaakt van hbm2. Met de eerste generatie hbm kon niet meer dan 4GB aangesproken worden.

De redacteuren hebben ook het spel verlaten om de eigenschappen van de computer en Windows Apparaatbeheer op te zoeken. Hieruit bleek dat de Ryzen-processor die in de computer geïnstalleerd is op een kloksnelheid van 3,6GHz draait. Het typenummer 1D3601A2M88F3_39/36_N suggereert dat de turbokloksnelheid 3,9GHz is. Hoeveel cores die kloksnelheid daadwerkelijk halen, is niet bekend.

Als AMD het voor elkaar krijgt om de kloksnelheid van de uiteindelijke versie van de Ryzen-processor daadwerkelijk op 3,6GHz of meer te krijgen, zou er een goede kans zijn dat de prestaties vergelijkbaar worden met een Intel Core i7-6900K.

Het Franse tijdschrift Canard PC publiceerde in december een artikel waarin een testexemplaar van een Ryzen-processor werd getest, die op een basissnelheid van 3,15GHz liep met een turbosnelheid van 3,5GHz. In de tests bleek de i7-6900K ongeveer vijftien procent beter te presteren dan het Ryzen-testexemplaar. In gamingtests werd de processor belemmerd door de relatief lage kloksnelheid. Ten opzichte van dat testexemplaar is de kloksnelheid van het voorbeeld op de CES met ongeveer 14 procent toegenomen, waardoor in theorie de prestaties nu zeer dicht tegen die van de 6900K aanliggen.

Op welke kloksnelheid de processor uiteindelijk gaat draaien en wat het effect hiervan op de prestaties gaat zijn, is nog onduidelijk. AMD heeft tijdens het 'New Horizon'-evenement in december beloofd dat de uiteindelijke processor op minimaal 3,4GHz zal draaien. Volgens geruchten verschijnen de eerste processors op basis van de Zen-architectuur in februari.

Screenshot van Windows Apparaatbeheer en systeemeigenschappen van de testcomputer met Ryzen-processor