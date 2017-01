Door Jelle Stuip, donderdag 5 januari 2017 15:00, 30 reacties • Feedback

AMD heeft tijdens de CES details bekend gemaakt over de Vega-architectuur, die in zijn nieuwe videokaarten terug te vinden zal zijn. De nadruk ligt daarbij op sneller hbm2-geheugen dat bovendien efficiŽnter gebruikt wordt dan bij vorige architecturen.

Over kloksnelheden, compute units of verbruikcijfers laat AMD nog niets los, maar de fabrikant heeft wel details over de architectuur van zijn nieuwe gpu met codenaam Vega naar buiten gebracht. De nadruk ligt daarbij op het geheugen, want tot dusver was de groei in rekenkracht relatief gezien groter dan de groei in geheugencapaciteit, aldus AMD.

De nieuwe architectuur maakt daarom gebruik van hbm2, waarvan de maximale capaciteit 32GB is, terwijl de bandbreedte verdubbelt ten opzichte van de eerste generatie hbm. Daardoor kan de geheugenbandbreedte oplopen tot in de terabytes per seconde. Of AMD daadwerkelijk een videokaart van 32GB hbm2 zal voorzien is overigens een kwestie van afwachten, want over dergelijke zaken wordt nog geen uitspraak gedaan.

Behalve snel geheugen is efficiënt gebruik van het geheugen volgens AMD ook belangrijk. Om het geheugengebruik in het gareel te houden heeft AMD de 'high-bandwidth cache controller' ontwikkeld, die op de gpu zit en de virtual address space beheert. De hbcc kan maximaal 512TB adresseren, verspreid over videogeheugen, werkgeheugen en opslag zoals een ssd of harde schijf. De controller zorgt ervoor dat data die de gpu nodig heeft in het snelle geheugen staat, terwijl data die niet direct beschikbaar hoeft te zijn elders geparkeerd wordt. Uit eigen tests van AMD zou bijvoorbeeld blijken dat in Fallout 4 en The Witcher 3 grofweg slechts de helft van het geheugen dat gealloceerd is daadwerkelijk gebruikt wordt en er dus geheugen vrij gemaakt kan worden om voor andere dingen te gebruiken.

AMD heeft ook de gpu zelf aangepakt. Er is ondersteuning voor primitive shaders, die het werk van een vertex en geometry shader kunnen overnemen en sneller kunnen uitvoeren. Dat kan op driverniveau, waarbij de driver bepaalt wanneer dat mogelijk is, of dat kan wanneer ondersteuning daarvoor in een game is ingebouwd. Per kloktik zou dat een verdubbeling van de snelheid betekenen.

Verder heeft AMD de load balancing verbeterd en zijn de compute units verbeterd. Daardoor kunnen ze op hogere frequenties werken en bovendien meer instructies per kloktik uitvoeren. Daarnaast is de geheugencompressie verbeterd en zijn de render backends nu clients geworden van de l2-cache, wat meer snelheid oplevert bij applicaties die van deferred shading gebruikmaken.

Het is nog een kwestie van afwachten hoe de Vega-videokaarten er uit gaan zien en wat het resultaat van deze architecturale verbeteringen in de praktijk zal zijn, want behalve deze details heeft AMD nog niets concreet gemaakt over daadwerkelijke kaarten.