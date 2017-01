Door Emile Witteman, donderdag 5 januari 2017 15:14, 6 reacties • Feedback

MSI heeft aangekondigd dat het verschillende gamelaptops uitrust met Kaby Lake-processors. Ook komen er enkele nieuwe modellen uit met een GTX 1050- of 1050 ti-gpu. Het topmodel beschikt over de snelste processor, een Core i7-7920HQ.

Bij het grootste deel van de laptops wordt de Skylake-processor vervangen voor een Kaby Lake-model in dezelfde klasse. Zo worden de modellen die beschikten over een Core i7-6700HQ uitgerust met een 7700HQ. Het topmodel, de 18"-GT83VR, kan geleverd worden met een Core i7-7920HQ, die op 3,1GHz draait en een turbofrequentie van 4,1GHz heeft. De grote laptop met mechanisch toetsenbord en twee GeForce GTX 1080-gpu's is op dit moment nog uitgerust met een i7-6920HQ.

Verder komen voor verschillende modellen die geleverd werden met een GTX 960M- een versie met GTX 1050-gpu beschikbaar. Andere specificaties, zoals werkgeheugen, scherm en opslag blijven ongewijzigd. MSI spreekt alleen van upgrades op zijn gamelaptops. Laptops in de Prestige-lijn worden niet genoemd.

MSI heeft niet aangekondigd in hoeverre de nieuwe processors en gpu's invloed hebben op de prijzen. Ook is er geen datum bekendgemaakt waarop de laptops in de schappen liggen.