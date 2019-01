MSI brengt PS63-laptop met Quick Charge 3.0 uit in Prestige-serie

MSI brengt op de CES-beurs de PS63 uit, een dunne 15"-laptop uit de Prestige-serie. De laptop heeft een usb-aansluiting die Quick Charge 3.0 ondersteunt, waarmee bepaalde smartphones snel opgeladen kunnen worden.

De PS63 draait op een Intel Whiskey Lake-processor en heeft een full-hd-scherm met dunne schermranden. Het werkgeheugen bestaat uit een module van 16GB, maar kan uitgebreid worden naar maximaal 32GB. Voor de opslag is er een nvme-ssd aanwezig, maar een tweede m2-slot met ondersteuning voor een sata-ssd is er ook, zodat de opslag eventueel uitgebreid kan worden. MSI kan de PS63 van een GTX 1050 Max Q-videokaart voorzien, maar de laptop kan ook zonder Nvidia-chip worden geleverd, in dat geval moet de gebruiker het doen met de in de processor geļntegreerde gpu.

De metalen behuizing is grijs en voorzien van een donkerblauw geslepen rand. De touchpad heeft een glazen oppervlak en is breder dan gebruikelijk. Een vingerafdruklezer is ook in de touchpad verwerkt. De linker usb-a-aansluiting ondersteunt Quick Charge 3.0, het snellaadprotocol van Qualcomm, dat door onder andere telefoons met Snapdragon-processor van Sony, Nokia, HTC en Xiaomi ondersteund wordt. Qualcomm heeft in november 2016 Quick Charge 4.0 al aangekondigd, maar toestellen die dat ondersteunen zijn backwards compatible met Quick Charge 3.0.

De laptop is verder voorzien van een usb-c-aansluiting die ook beeld kan doorvoeren en een usb 3.1 gen2-aansluiting aan de rechterkant van de laptop. De accu heeft een capaciteit van 80,25Wh en daarmee moet volgens MSI een accuduur van 16 uur gehaald kunnen worden.

MSI levert de PS63 in Nederland vanaf eind januari voor 1600 euro. Die prijs geldt voor de uitvoering met Core i7-8565U-processor, 16GB geheugen, een 512GB-ssd en een GTX 1050 Max-Q-videokaart. Een uitvoering zonder Nvidia-gpu zal ook uitgebracht worden, maar het is nog onbekend wanneer en tegen welke prijs. Tweakers publiceert later vandaag een korte preview van de PS63.