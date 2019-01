MSI toont dunne en lichte 17,3"-gamelaptop met RTX 2080-gpu en 144Hz-scherm

MSI presenteert de GS75 Stealth, een 17,3"-model in de serie dunne en lichte gamelaptops van het merk. In de laptop zitten een Nvidia RTX 2080 Max-Q-videokaart, een Core i7-hexacore en een 144Hz-paneel. De GS75 is minder dan 2cm dik en weegt 2,25kg.

Het is voor het eerst dat MSI een 17,3"-model uitbrengt in zijn GS Stealth-serie. Eerdere uitvoeringen gingen tot 15,6". Van dat formaat brengt MSI ook een nieuwe versie uit: de GS65 Stealth, met eveneens een RTX 2080 Max-Q en Core i7-hexacore.

Het GS75 Stealth-model met 17,3"-scherm is volgens MSI ongeveer 19mm dun en het gewicht zou 2,25kg bedragen. De configuratie met RTX 2080 en Core i7-hexacore is de duurste uitvoering. Er komen ook varianten met andere specificaties, maar details daarover zijn nog niet bekendgemaakt.

De laptop heeft een SteelSeries-toetsenbord met rgb-verlichting en het 144Hz-scherm maakt gebruik van een ips-paneel met een resolutie van 1920x1080 pixels. Er passen drie m2-ssd's in de laptop: één sata-exemplaar en twee nvme-varianten.

MSI GS75 Stealth MSI GS65 Stealth Processor Tot Intel Core i7-hexacore Tot Intel Core i7-hexacore Gpu Tot GeForce RTX 2080 Max-Q Tot GeForce RTX 2080 Max-Q Scherm 17,3", 1920x1080 pixels, ips, 144Hz 15,6", 1920x1080 pixels, ips, 144Hz Opslag 1x m2-sata-ssd, 2x m2-nvme-ssd 1x m2-sata-ssd, 1x m2-nvme-ssd Afmetingen 396,1x259,5x18,95mm 357,7,247,7x17,9mm Gewicht 2,25kg 1,9kg

MSI kondigt op de CES ook andere nieuwe gamelaptops aan. Zo komen er nieuwe versies van de GT75 Titan en de GT63 Titan. Dat zijn grote en zware gamelaptops van 17,3" en 15,6", die met de reguliere versie van de RTX 2080 worden uitgerust. In het GT75-topmodel zit maximaal een Core i9-processor en een mechanisch toetsenbord.

MSI GT75 Titan MSI GT63 Titan Processor Tot Intel Core i9-hexacore Tot Intel Core i7-hexacore Gpu Tot GeForce RTX 2080 Tot GeForce RTX 2080 Scherm 17,3", 1920x1080 pixels, ips, 144Hz

17,3", 3840x2160 pixels, ips, 100% argb 15,6", 1920x1080 pixels, ips, 144Hz

15,6", 3840x2160 pixels, ips Afmetingen 428x314x58mm 390x266x39,8mm Gewicht 4,56kg 2,94kg

Verder presenteert MSI nieuwe versies van zijn GE75 en GE63 Raider-laptops, en van de GL73- en GL63-modellen. De GE-versies komen beschikbaar met maximaal RTX 2080-videokaarten en de GL-modellen worden voorzien van maximaal de RTX 2060-gpu.

In de GE-modellen gebruikt MSI ips-panelen met een verversingssnelheid van 144Hz; in de GL-modellen zitten 120Hz-panelen waarvan het type niet is gespecificeerd. Waarschijnlijk gaat dat om de tn-panelen die MSI al langer gebruikt. Over de prijzen en verkrijgbaarheid van de nieuwe gamelaptops in de Benelux heeft MSI nog niets bekendgemaakt.