HiSense combineert monochroom 1080p-paneel met 4k-kleurenscherm in tv

HiSense werkt aan ULED XD, een techniek voor lcd-tv's die een hoge schermhelderheid moet koppelen aan een diepe zwartweergave. De fabrikant wil dit bewerkstelligen door zowel een zwart-wit-paneel als een kleurenpaneel in een tv te integreren.

HiSense plaatst bij ULED XD twee panelen voor de full array led-backlight. Het voorste paneel is een rgb-paneel met 4k-resolutie, maar daarachter plaatst de fabrikant een 1080p-paneel dat alleen zwart-wit weergeeft. Dit resulteert volgens HiSense in een hoger contrast, met een geclaimde piekhelderheid van 2900cd/m˛ en diepe zwartwaarden. De eerste tv op basis van deze technologie zou alleen in China uitkomen.

Het bedrijf onthulde ook zijn One Design. Dit is een ontwerp voor dunne tv's. Het eerste model dat uitkomt is 2,8 centimeter dik. Het geluid komt van piëzo-elektrische luidsprekers, volgens Engadget, maar meer details zijn er nog niet.

De fabrikant heeft daarnaast zijn nieuwe line-up van tv's voor 2019 aangekondigd. Het topmodel is de Hisense U9F, een 75"-tv met quantumdot-laag, maximale schermhelderheid van 2200cd/m˛ en duizend zones voor local dimming. Deze tv verschijnt in juni van dit jaar in de VS voor 3500 dollar.

HiSense brengt in mei ook de H9F en de H8F met Android TV uit, in varianten van 50", 55" en 65". In de VS levert het bedrijf de tv's met Roku OS, met directe toegang tot de kanalen van deze dienst, die zijn oorsprong bij mediaspelers heeft. HiSense brengt zijn tv's ook in de Benelux uit, maar de precieze verschijningsdata en prijzen van de nieuwe lijn zijn nog niet bekend.