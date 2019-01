Nieuwe dashcams van Nextbase informeren snel hulpdiensten en ondersteunen Alexa

Dashcamfabrikant Nextbase heeft op de CES-beurs zijn Series 2 gamma voorgesteld. Het zijn volgens de fabrikant de eerste dashcams die bij een calamiteit een gps-signaal en medische gegevens naar de hulpdiensten kunnen sturen. Bepaalde modellen ondersteunen ook Alexa.

De Nextbase Series 2 bestaat uit vier nieuwe dashcams, waarvan een met een gewoon display en drie modellen met een aanraakscherm. De opvallendste functie is Emergency SOS: na een ongeval kan het toestel zelfstandig de gps-locatie van het voertuig en cruciale medische gegevens naar de hulpdiensten doorsturen, als het slachtoffer daar zelf niet meer toe in staat is. Zo kunnen de hulpdiensten sneller ter plaatse zijn.

Een andere nieuwigheid is de integratie van spraakassistent Alexa, ook al is die momenteel nog niet beschikbaar in het Nederlands. Via Alexa kan de bestuurder onder meer zijn muziek bedienen, routebeschrijvingen opvragen, een parkeerplaats vinden of op weg naar huis alvast de verwarming een graadje hoger zetten of de verlichting aansteken. Ook de dashcam zelf laat zich via spraakcommando’s aansturen. Denk aan opdrachten als Start met filmen, Maak een foto of Beveilig een opname.

Een functie met de naam AutoSync zorgt er dan weer voor dat videobestanden automatisch naar de smartphone verzonden worden. Bij een ongeval kan de gebruiker deze opnames eenvoudig doorsturen naar zijn verzekeraar, via de MyNextbase Connect App voor iOS en Android. Alle toestellen uit het nieuwe Series 2-gamma zijn vanaf het tweede kwartaal beschikbaar. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.