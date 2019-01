LG brengt oprolbare OLED TV R-televisie dit jaar op de markt

LG heeft aan het begin van de CES aangekondigd een oprolbare oled-televisie commercieel aan te gaan bieden. De Signature OLED TV R 65R9 heeft een 65"-scherm dat half of volledig in een behuizing opgerold kan worden. Een prijs is nog niet bekend.

De oprolbare televisie heeft drie verschillende modi volgens de fabrikant: Full View, Line View en Zero View. Bij de eerste en laatste optie is het scherm volledig zichtbaar, respectievelijk volledig opgerold in de houder met aluminium body. Bij Line View is het scherm voor een deel uitgerold. Dit maakt functies mogelijk zoals het weergeven van foto's via smartphones, het tonen van een interface voor muziekbediening en het weergeven van een klok. Ook volledig opgerold kan de tv overigens muziek weergeven, via de 4,2-kanaals soundbar van 100W met Dolby Atmos-ondersteuning.

De televisie heeft ondersteuning voor stembediening via Amazon Alexa of Google Assistant. Daarnaast is er ondersteuning voor Apple HomeKit, waarmee bediening via de Home-app of Siri mogelijk is. Ook kan het apparaat overweg met AirPlay 2 van Apple, zodat gebruikers van iPhones en iPads video, muziek en foto's kunnen afspelen. De processor van de Signature OLED TV R is een α 9-soc van de tweede generatie, van LG zelf.

Het gaat om een 4k-tv met onder andere hdmi 2.1. Eerder demonstreerde LG de oprolbare tv al als concept, maar dit jaar verschijnt de oled-tv ook daadwerkelijk op de markt. Onduidelijk is nog welke prijs de fabrikant gaat vragen voor het model en in welke markten deze beschikbaar gaat komen.