LG presenteert volgende week oled-tv die van boven naar beneden uitrolt

LG gaat op de CES-beurs een oprolbare oled-tv tonen die van boven naar beneden uitrolt. Het model dat LG vorig jaar op diezelfde beurs toonde, rolde van beneden naar boven uit. Het gaat wederom om een 65"-paneel.

Hoe de nieuwe oprolbare tv eruit ziet is nog niet bekend. Volgens Engadget gaat LG het scherm op de CES presenteren. Het gaat om een oled-tv met een 4k-resolutie die 'naar beneden getrokken kan worden en opgerold kan worden wanneer deze niet in gebruik is'.

LG toonde in januari vorig jaar zijn OLED TV R9 65. Destijds beloofde de fabrikant die oprolbare tv ook datzelfde jaar uit te brengen, maar dat is niet gebeurt. Of en wanneer die versie van de oprolbare oled-tv nog op de markt komt, is niet bekend.

Verder gaat LG een 88"-oled-tv met '11.2-audiosysteem' introduceren op de CES. Ook komt er een nieuw 77"-model in de Wallpaper-serie. Ook zal het bedrijf een aantal schermen tonen die bedoeld zijn voor gebruik in vliegtuigen, waaronder een 55" transparant oledscherm dat kan dienen als scheidingswand tussen compartimenten.