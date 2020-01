Samsung toont 8k-tv met nagenoeg geen schermranden

Samsung toont op zijn site een 8k-televisie in zijn Qled-serie die bijna geen zichtbare schermranden heeft. Samsung lijkt de tv tijdens de komende CES 2020-beurs te gaan demonstreren.

De afbeeldingen zijn gespot door het Duitse 4kfilme en staan op de Amerikaanse CES2020-site van Samsung. Het bedrijf toont een render van een 8k-tv in de Qled-serie, staande op een voet, voorzien van de tekst 'Experience the power of a future beyond all boundaries'. Daarnaast lijkt een render voor de Soundbar Q800T de tv, maar dit keer hangend aan de muur, te tonen.

De afbeeldingen zijn kort na geruchten over de komst van wat een 'zero bezel tv' genoemd wordt, verschenen. Volgens het Koreaanse The Elec gaat het om een serie tv's met schermdiagonaal van 65 inch en groter en wil het bedrijf de productie in februari starten. Het bedrijf zou de schermranden nagenoeg achterwege kunnen laten, volgens de site, door 'het displaypaneel en de behuizing dichter op elkaar te lassen'. Critici binnen het bedrijf zouden hun zorgen uitgesproken hebben dat het paneel en de body los kunnen raken.

Samsung zou volgens geruchten tijdens CES 2020 ook een microled-tv willen introduceren.