'Zes populairste auto's in Nederland in december waren elektrisch'

De eerste zes auto's in Nederland met de meeste registraties in de maand december waren elektrische voertuigen. De Tesla Model 3 was met afstand het populairst, met 12.062 nieuwe kentekenregistraties. Veel Nederlanders wilden nog profiteren van gunstige regels voor bijtelling.

Na de Tesla Model 3 waren de Audi E-tron, Nissan Leaf, Hyundai Kona, Renault Zoe en MG ZS EV de auto's met de meeste kentekenregistraties in december. In totaal zijn er in 2019 29.977 Tesla Model 3-voertuigen geregistreerd. Dat blijkt uit statistieken van Kentekenradar. Voor de zes modellen geldt dat december met afstand de maand met de meeste registraties was. In januari publiceren Bovag en RAI Vereniging definitieve cijfers.

De populariteit aan het eind van 2019 heeft te maken met de per 1 januari 2020 veranderde regels voor bijtelling: in 2019 gold een bijtelling van 4 procent tot een bedrag van de eerste 50.000 euro van de catalogusprijs van een elektrische auto. In 2020 is de bijtelling verhoogd naar 8 procent tot een verlaagd bedrag van 45.000 euro.

Model Kentekenregistraties december 2019 Tesla Model 3 12.062 Audi E-tron 3037 Nissan Leaf 1068 Hyundai Kona 1047 Renault Zoe 1020 MG ZS 1018 Renault Captur 892 Toyota Aygo 874 BMW i3 768 Volkswagen Golf 768

Bron: Kentekenradar