Hyundai begint terugroepactie Kona wegens brandgevaar accu

Hyundai is begonnen met een terugroepactie voor de Kona, een elektrische auto die het bedrijf ook in Europa verkoopt. Er zou brandgevaar zijn bij de accu, waardoor er een software-update of zelfs volledige vervanging noodzakelijk is. De terugroepactie begint in Zuid-Korea.

Het plan is om vanaf volgende week ongeveer 25.000 stuks van de Kona terug te roepen in Zuid-Korea. Eigenaren van de elektrische auto krijgen een software-update die het brandgevaar moet verhelpen, zo stelt persbureau Reuters op basis van informatie die Hyundai heeft verstrekt. In sommige gevallen kan de volledige accu worden vervangen. Er wordt ook een terugroepactie in de Verenigde Staten voorbereid.

Het is nog niet bekend waardoor het mogelijke brandgevaar wordt veroorzaakt. Acculeverancier LG Chem heeft onderzoek gedaan, maar kon alleen concluderen dat er geen fout in de accucellen zelf zit. De terugroepactie werd uit voorzorg opgezet, nadat in Canada, Oostenrijk en in Zuid-Korea accu's in brand zijn gevlogen, en Hyundai doet zelf nog verder onderzoek naar de oorzaak.

Vooralsnog lijkt er geen terugroepactie te zijn in Europa, maar het is nog onduidelijk of die er op termijn wel gaat komen. De autofabrikant heeft daar nog niets over losgelaten.