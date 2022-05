ASUS introduceert Crosshair VIII Dark Hero met passief gekoelde X570-chipset

ASUS heeft zijn Crosshair VIII Dark Hero-moederbord aangekondigd. Dat moederbord beschikt onder andere over een passief gekoelde X570-chipset. Ook komt het bedrijf met een Strix B550-XE-moederbord, die een iets ander uiterlijk heeft dan zijn voorganger.

De Crosshair VIII Dark Hero toont grote gelijkenissen met zijn voorganger, de reguliere Crosshair VIII Hero, hoewel de nieuwe variant wel enkele upgrades meekrijgt. Zo wordt de X570-chipset op de Dark Hero passief gekoeld. Doorgaans wordt de X570-chipset op moederborden gekoeld middels een kleine fan. Verder gebruikt het moederbord een vrm-ontwerp met 14+2 fasen. Daarvoor worden 90A DrMOS-stages gebruikt. De huidige Crosshair VIII Hero gebruikt 60A-stages.

Het uiterlijk van de Crosshair VIII Dark Hero is ook iets veranderd ten opzichte van de reguliere Crosshair VIII Hero. Laatstgenoemde had enkele zilverkleurige accenten, maar de Dark Hero is vrijwel volledig zwart. Verder krijgt het moederbord Wi-Fi 6-ondersteuning mee, net als de Crosshair VIII Hero Wi-Fi.

De Crosshair VIII Dark Hero (links) tegenover de Crosshair VIII Hero. Afbeeldingen via ASUS

De fabrikant komt ook met een ROG Strix B550-XE-moederbord. Dat moederbord is in grote lijnen gelijk met zijn voorganger, de Strix B550-E. Wel is het uiterlijk iets aangepast. Zo is de shroud boven de i/o veranderd. Ook zijn de koelblokken voor de vrm's iets groter geworden.

ASUS laat op Reddit weten dat de Crosshair VIII Dark Hero een adviesprijs van 400 dollar krijgt in de VS. Omgerekend en inclusief btw komt dat neer op ongeveer 409 euro. De huidige Crosshair VIII Hero Wi-Fi staat in de Pricewatch voor € 389,-. Van de ROG Strix B550-XE is vooralsnog geen adviesprijs bekendgemaakt. De huidige B550-E kost € 229,-. Beide moederborden worden vanuit de fabriek geleverd met een bios-versie die compatibel is met de komende Ryzen 5000-cpu's.

De nieuwe ROG Strix B550-XE (links) en huidige Strix B550-E. Afbeeldingen via ASUS