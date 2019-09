ASRock brengt X570-moederbord met geïntegreerd waterblok uit

De X570 Aqua van ASRock is verkrijgbaar. Het moederbord heeft een geïntegreerd waterblok dat de processor, stroomvoorziening en chipset koelt. De X570 Aqua is beschikbaar in een beperkte oplage van 999 stuks voor 999 dollar.

ASRock toonde de X570 Aqua eerder dit jaar al. Het is het huidige topmodel van ASRock. De X570 Aqua valt vooral op door het aluminium waterblok dat over bijna het complete moederbord reikt. Bovendien zijn verschillende delen van het waterblok met rgb-verlichting versierd.

De X570 Aqua beschikt over een AM4-cpu-socket met support voor de Ryzen 3000-serie-cpu's. Het moederbord bevat vier ramsleuven. Er zijn zes pci-e-aansluitingen: driemaal pci-e 4.0 x16 en driemaal pci-e 2.0 x1. Ook is er een usb 3.2 gen 2-header voor het frontpaneel aanwezig. Deze kan maximaal vier van dergelijke usb-poorten ondersteunen met snelheden tot 10Gbit/s.

Wat connectiviteit aan de achterkant van het moederbord betreft, zijn er twee ethernetpoorten, waarvan er één 10 gigabit ondersteunt. Ook heeft het bord zes usb 3.2 gen 2-poorten van type a. Het moederbord heeft eveneens twee m2-sloten en acht sata 3-aansluitingen. Verder heeft het moederbord twee Thunderbolt 3-poorten, een displayport 1.4-connector, een hdmi 2.0-poort en ondersteuning voor 7.1-audio. Ook ondersteunt de X570 Aqua bluetooth 5.0 en wifi 6 802.11ax, wat internetsnelheden tot 2,4Gbit/s moet opleveren.

Het moederbord is slechts beschikbaar in een beperkte oplage van 999 stuks. Het wordt verkocht op een first come, first served-basis voor 999 dollar, omgerekend en inclusief btw bijna 1095 euro.