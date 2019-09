Netgear introduceert Orbi-routers voor Wi-Fi 6-meshnetwerken

Netgear kondigt zijn Orbi Wi-Fi 6 Mesh Systeem aan. Het meshsysteem met ondersteuning voor 802.1ax-wifi komt in oktober beschikbaar voor een prijs van 799 euro, waarbij een router en een satelliet zijn inbegrepen.

De nieuwe Orbi-generatie verschijnt in de AX6000-reeks en de bundel van router en satelliet komt uit onder de productaanduiding RBK852. De onderdelen zijn wat breder en zwaarder dan die van de RBK50-bundel van de vorige AC3000-generatie. Het bereik is met 350 vierkante meter gelijk gebleven.

Daartegenover staat een upgrade van wifi-ac naar wifi-ax, oftewel van Wi-Fi 5 naar Wi-Fi 6, en een toename van zes naar acht antennes. De Orbi biedt een maximale bandbreedte van 1200Mbit/s op 2,4GHz en 2400Mbit/s op 5GHz, waarbij een backhaul van 4x4-kanalen op 5GHz van 1200Mbit/s aanwezig is voor de verbinding tussen router en satelliet. Wi-Fi 6 biedt ten opzichte van Wi-Fi 5 onder andere mu-mimo voor een hogere uploadbandbreedte en er is de 4g-techniek ofdma, die tot een grotere efficiëntie bij meer dan één gebruiker moet leiden. Door dit laatste zou het meshsysteem beter toegerust zijn op bijvoorbeeld gelijktijdig streamen door verschillende gebruikers in een huishouden.

Zowel de router als de satelliet heeft verder vier gigabitethernetpoorten. Daarnaast is een wan-poort van 2,5Gbit/s aanwezig en er is ook ondersteuning voor wan link aggregation om een van de gigabitethernetpoorten te bundelen voor wan-doeleinden.

De Orbi AX6000 heeft 512MB flashgeheugen en 1GB ram. De chipset is Qualcomms Networking Pro 1200 en onderdeel daarvan is een Qualcomm-quadcore die op 2,2GHz werkt.