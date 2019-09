Lenovo kondigt tablets met ondersteuning voor Google Assistant Ambient Mode aan

Lenovo brengt binnenkort twee tablets met ondersteuning voor Google Assistant Ambient Mode uit. Hiermee functioneren de tablets ook als smartdisplay. Daarnaast heeft de fabrikant een los slim scherm met Googles virtuele assistent aangekondigd.

Lenovo kondigde de nieuwe producten aan tijdens de IFA. De Lenovo Yoga Smart Tab volgt de Yoga Tab 3-serie op. De tablet heeft een full-hd-scherm met een schermdiagonaal van 10,1". De Yoga Smart Tab heeft een geïntegreerde standaard waarmee je de tablet op verschillende manieren kunt neerzetten. Bovendien heeft de tablet ondersteuning voor de nieuwe Ambient Mode van Google Assistant, waarmee je hem in een soort smartdisplay kunt veranderen. Dit zou wat werking betreft vergelijkbaar met de Google Home Hub zijn. De tablet is uitgerust met twee speakers van JBL. Verdere specificaties zijn nog niet bekendgemaakt. De Yoga Smart Tab is vanaf september verkrijgbaar voor 299 euro.

Lenovo Yoga Smart Tab

De Lenovo Smart Tab M8 is een traditionelere tablet zonder ingebouwde standaard. Wel introduceert Lenovo voor de M8 een laadstation dat ook als statief functioneert. De tablet kan in deze standaard ook functioneren als smarthomehub met Google Assistant Ambient Mode. Of dit accessoire wordt meegeleverd, is nog onbekend. Zowel de tablet als het statief lijkt bovendien een snellaadtechniek te ondersteunen. De M8 is uitgerust met een nog onbekende quadcore-cpu die draait op een kloksnelheid van 2GHz. De schermresolutie en -grootte zijn evenmin al bekendgemaakt. De M8 gaat 149 euro kosten en is vanaf oktober verkrijgbaar.

Lenovo Smart Tab M8

Naast de twee tablets kondigt Lenovo ook een smartdisplay aan. De Lenovo Smart Display 7 ondersteunt eveneens Google Assistant. Het slimme scherm heeft een aanrakingsscherm van 7" met een sd-resolutie. Daarnaast heeft de smartdisplay twee speakers aan de voorzijde. Het scherm heeft bovendien een privacyluik en een fysieke muteknop. De Lenovo Smart Display 7 is vanaf oktober verkrijgbaar voor 129 euro.

Lenovo Smart Display 7