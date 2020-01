Lenovo voorziet Yoga-laptop van Snapdragon 8cx-soc met 5g-modem

Lenovo heeft enkele nieuwe Yoga-laptops en IdeaPad-Chromebooks geïntroduceerd waaronder de Yoga 5G. Deze 2-in-1-laptop bevat een Qualcomm Snapdragon 8cx-processor op basis van arm, samen met een 5g-modem.

De Yoga 5G combineert Windows 10 met een Qualcomm Snapdragon 8cx met Adreno 680-gpu en X55-modem. De X55 kan overweg met 4g- en 5g-netwerken en biedt voor dit laatste onder andere ondersteuning voor mmWave-frequenties. Qualcomm maakte een jaar geleden al bekend voor laptops zijn 8cx-soc te combineren met de X55-modem. De Yoga 5G heeft een 14"-touchscreen met ips-paneel en resolutie van 1920x1080 pixels. Het apparaat verschijnt met 8GB lpddr4x en 256GB of 512GB ufs 3.0-opslag. Lenovo heeft een 60Whr-accu geïntegreerd en hiermee zou tot 24 uur lang video afspelen mogelijk zijn, door Lenovo gemeten bij de een accutest met MobileMark 2014 versie 1.5.

Lenovo kondigt ook de Yoga Slim 7 aan, die in verschillende configuraties in zowel een 14"- als 15,6"-variant uitkomt. Er verschijnen 14"-modellen met AMD Ryzen 4000-processors met Radeon-gpu en varianten met Intel-chips, tot aan de Core i7 met Iris Plus-gpu en optioneel een GeForce MX-videokaart. Het 15,6"-model levert Lenovo ook met GeForce GTX-kaarten.

In de IdeaPad-serie verschijnen twee Chromebooks: de IdeaPad Duet en de IdeaPad Flex 5. De Duet heeft een 10,1"-touchscreen met ips-paneel en resolutie van 1920x1200 pixels. De soc is een MediaTek Helio P60T. Het toetsenbord is los te koppelen en een standaard kan de Chromebook dan verticaal op zijn plek houden om bijvoorbeeld films te kijken. Lenovo belooft dat de Duet minimaal acht jaar lang Chrome OS-updates ontvangt.

De IdeaPad Flex 5 is een 13"-Chromebook met Core i5, maximaal 8GB ddr4 en tot aan 128GB ssd-opslag. Het ips-scherm is om te klappen en toont de fullhd-resolutie met een maximale helderheid van 300cd/m². Deze Chromebook bevat onder andere een Thunderbolt 3-poort en Wi-Fi 6-ondersteuning.

De Yoga 5 verschijnt in de lente voor een vanafprijs van 1500 dollar. De 14"-Yoga Slim 7 krijgt een startprijs van 850 dollar voor het AMD-model en 1210 dollar voor de Intel-versie. De 15,6"-variant gaat 1210 dollar en hoger kosten. De Yoga Slim-modellen komen in april uit. De Chromebook Duet komt in mei uit voor 280 dollar en de Flex 5 Chromebook eind juni voor 359 dollar.