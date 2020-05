Microsoft werkt aan emulatie x64-software voor Arm-laptops met Windows 10

Microsoft werkt aan emulatie van x64-apps voor systemen met Windows on Arm. Dat blijkt uit code van Microsoft op GitHub. Daarmee lijken geruchten van vorig jaar over de mogelijke komst van x64-apps naar Windows on Arm bevestigd.

De vermelding van x86_64 voor Arm64-systemen is opgemerkt door Twitter-gebruiker Longhorn, die verwijst naar een Gihub-pagina met de titel Add linker support for x64 code emulation on ARM64. Het gaat om een Github-pagina voor Microsofts C++/WinRT-project voor de Windows Runtime.

De vermelding bevestigt geruchten van vorig jaar dat de Arm-versie van Windows 10 ondersteuning voor de emulatie van x64-programma's voor de Arm64-architectuur krijgt. Die komst zou een beperking van het huidige Windows on Arm verhelpen.

Windows on Arm kan standaard 32bit- en 64bit-versies van Arm-apps draaien, maar voor de emulatie van x86-code voor Arm gebruikt Windows 10 de WOW64-laag. Dit Windows-on-Windows-subsysteem kan alleen 32bits x86-software emuleren en dat betekent dat 64bit-programma's niet draaien. Veel Windows-software is daarom niet beschikbaar op bijvoorbeeld Windows-laptops met Snapdragon-processors.