Samsung kondigt Galaxy A21s aan

Samsung brengt in onder andere Duitsland en Engeland de Galaxy A21s uit. De smartphone heeft een 6,5"-lcd met een resolutie van 1600x720 pixels en is voorzien van vier camera's aan de achterkant. Het toestel heeft een 5000mAh-accu en kost 209 euro.

In de Galaxy A21s zit een octacore-soc met twee clusters van vier cores, met een snelheid van 2GHz. Samsung meldt niet om welke soc het gaat, maar volgens WinFuture is het de nieuwe Exynos 850. In de telefoon zit 3GB ram en 32GB flashopslag. De opslag is uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

Het 6,5"-scherm heeft een verhouding van 20:9 en een gat in de linkerbovenhoek voor de 13-megapixelfrontcamera. Samsung gebruikt een lcd-paneel met een resolutie van 1600x720 pixels. Aan de achterkant van de behuizing zit een vingerafdrukscanner en een camera-eiland met vier lenzen. De primaire camera heeft een 48-megapixelsensor en er zit een ultragroothoekcamera met 8-megapixelsensor op de telefoon. Verder heeft de A21s een macrocamera en dieptecamera, beiden met een 2-megapixelsensor.

De Galaxy A21s heeft afmetingen van 75,3x163,6x8,9mm en is voorzien van een 5000mAh-accu. Het toestel ondersteunt snelladen met 15W. Samsung heeft het toestel onder andere in Duitsland en in Engeland aangekondigd. In Duitsland verschijnt de telefoon vanaf 19 juni voor 209 euro. Of het toestel ook uitkomt in Nederland en België, is nog niet bekend. Samsung Nederland zegt daar nog geen beslissing over gemaakt te hebben.