Analisten: Samsung Galaxy A51 en Xiaomi Redmi 8 zijn bestverkopende Androids

De Samsung Galaxy A51 en Xiaomi Redmi-smartphones zijn de Android-smartphones die providers en retailers de afgelopen winter het meest hebben ingekocht. Dat becijferen diverse analisten. Sowieso staat de lijst vol met midrange-modellen.

Galaxy A51

Strategy Analytics plaatst de A51 op de eerste plaats, terwijl Canalys de Redmi Note 8 en 8T samen op de eerste plaats zet onder Android-modellen. Er staan geen Android-smartphones van andere merken in het rijtje: Huawei, Honor, Oppo, Realme, Vivo en OnePlus ontbreken bijvoorbeeld. In de lijst staan verder de Galaxy A10s, A20s, Redmi 8a en Redmi Note 8.

Strategy heeft als enige een high-end model in de lijst staan, de S20+. Die zou daarmee beter verkopen dan de S20 en S20 Ultra. De lijstjes verschillen verder enigszins, al is de lijn erin hetzelfde: de modellen tussen 100 en 300 euro verkopen het beste. Canalys toont in zijn overzicht ook iPhones; de iPhone 11 belandt daarbij op de eerste plaats, de beide iPhone 11 Pro-modellen staan tussen de Android-midrangers.

Daarmee lijkt de trend op die van vorig jaar: toen schatte Canalys in dat de A50 de bestverkopende smartphone in Europa was. Het gaat in alle gevallen om toestellen die providers en retailers inkopen en niet per se om modellen die zij verkopen.