Analisten: Apple was leider op smartphonemarkt rond feestdagen 2019

Apple was in het feestdagenkwartaal marktleider in smartphones volgens drie analistenbureaus. Over het hele jaar gezien is Apple zijn tweede plek op de wereldwijde smartphonemarkt kwijtgeraakt aan Huawei en staat het nu derde.

Volgens Canalys kwam Apple uit op 78,4 miljoen geleverde smartphones, ongeveer tien procent meer dan Samsung. Counterpoint Research komt tot ongeveer dezelfde conclusie, maar noemt geen exacte cijfers. Strategy Analytics bracht ook cijfers naar buiten en die laten een veel kleiner verschil zien tussen Apple en Samsung.

De drie analistenbureaus plaatsen Apple op de eerste plek in het laatste kwartaal van 2019, dankzij de release van de iPhone 11-serie. Vooral de iPhone 11 met zijn lagere adviesprijs heeft de verkopen opgestuwd, zo schatten de analisten. Apple heeft traditioneel een grote piek in het feestdagenkwartaal en daarna zakken de leveringen in. Concurrenten als Samsung, Huawei en Xiaomi hebben een veel minder groot verschil tussen de diverse kwartalen.

Over het hele jaar verloor Apple zijn tweede plek aan concurrent Huawei. Volgens Canalys leverde Samsung twee procent meer smartphones in 2019 dan in 2018 en kwam het daarmee uit op bijna 300 miljoen exemplaren. Daarmee blijft het Zuid-Koreaanse bedrijf marktleider. Huawei kwam uit op 240 miljoen, zo claimt de fabrikant zelf. Dat zou de tweede plek betekenen, want Apple kwam volgens Canalys tot ongeveer 200 miljoen geleverde exemplaren.

