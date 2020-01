Matebook D-laptops van Huawei met Ryzen-cpu's komen in maart in Nederland uit

De Chinese fabrikant Huawei brengt zijn Matebook D 14 en Matebook D 15 uit in Nederland. Dat gebeurt in maart. Huawei zet in de laptops een AMD Ryzen 5 3500U-processor. Het zijn de goedkoopste laptops in Nederland van de fabrikant.

Het gaat om opvolgers van de gelijknamige laptops die in 2018 verschenen. Ten opzichte van de vorige versie hebben de nieuwe varianten een nieuwe Ryzen-processor en dunnere schermrandjes. De laptops hebben een 16:9-scherm: een ips-lcd van 1920x1080 pixels.

De laptops draaien op Windows 10. Dat mag omdat Microsoft van de Amerikaanse overheid een licentie heeft gekregen om weer te handelen met Huawei. Dat gebeurde in november. De laptops hebben een usb 3.0-poort met type-a-connector, een usb 2.0-poort met type-a-connector, een usb-c-poort en een hdmi-aansluting. Ook is er een 3,5mm-jack. De laptops hebben een geheugen van 16GB en een 512GB-ssd.

De 14"-versie heeft een 56Wh-accu, terwijl het bij de 15"-variant gaat om een 42Wh-exemplaar. De 14"-versie is mede daarom vermoedelijk ook duurder. De Matebook D 14 komt uit voor 699 euro, terwijl de iets grotere Matebook D 15 bij de release in maart een adviesprijs van 649 euro meekrijgt. De laptops kwamen in december uit in China.